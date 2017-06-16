تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم (الجمعة) عددا من الموضوعات المتنوعة وعلى رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سى.آى.ايه”.

تحت عنوان “الرئيس: معيار واحد للتصدي للإرهاب والدول الداعمة له.. نبذل أقصى جهد لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة ” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بالطابع الإستراتيجى للعلاقات “المصرية -الأمريكية” الممتدة والمتشعبة، مؤكدا الحرص على الارتقاء المتواصل بها إلى آفاق أرحب، تحقيقا لمصلحة الشعبين الصديقين.

وأشار الرئيس، خلال استقباله مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سى.آى.ايه” أمس، إلى قوة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، والتى أسهمت فى إرساء الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط لعقود طويلة.

وتحت عنوان ” وزير الدفاع: المصريون سينتصرون على قوى التطرف”، قالت الصحيفة إن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد أن مصر ماضية بكل عزيمة نحو آفاق من التقدم والتنمية وبناء دولة عصرية حديثة تأخذ بأسباب العلم والقوة، ومواجهة التحديات التى تفرضها الاوضاع الاقليمية الراهنة، والتصدى للتهديدات التى تستهدف أمن مصر القومى، مؤكدا أن الشعب المصرى بقواته المسلحة وشرطته الباسلة سينتصر فى حربه ضد قوى الإرهاب والتطرف، وكل من يحاول إعاقة مسيرة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الدفاع 48 مشروعا أمس من المنشآت والوحدات الإنتاجية الجديدة وأعمال التطوير بهيئة الإمداد والتموين وإداراتها التخصصية عبر شبكة “الفيديو كونفرانس”، ومن بينها وحدات لإدارة الوقود وأخرى لإدارة التعيينات ومستشفى ميدانى بنطاق الجيشين الثانى والثالث الميداني.

وتحت عنوان “مجتمع الأعمال يرحب بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي”، قالت “الأهرام” إن رؤساء منظمات الأعمال رحبوا بقرار البنك المركزى بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى إلى الخارج. مؤكدين أنه يضع مصر على خريطة الأستثمار العالمية مجددا ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب بالأقتصاد، لأنها تعكس عودته إلى مساره الصحيح.

وأشار هانى سيف النصر رئيس بنك الإستثمار العربى الى أن القرار خطوة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية ويؤكد تحسن المؤشرات وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وتحت عنوان “إشادة دولية بالدور المصرى فى ليبيا”، قالت الصحيفة إن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أكد حرص مصر على دفع العملية السياسية فى ليبيا من خلال الحوار الوطنى والتوصل إلى حلول توافقية وصولا إلى استقرار الأوضاع وبناء المؤسسات الوطنية الليبية.

وفي صحيفة “الجمهورية” وتحت عنوان ” السيسي يعتمد “حي المال”.. بالعاصمة الجديدة “، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إجتمع أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد يحيي زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن وزير الإسكان عرض خلال الإجتماع تطور العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان “سياسات التسويق وفرت 670 مليون دولار لقناة السويس”، قالت الصحيفة إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أعلن انه نتيجة لنجاح سياسات الهيئة التسويقية فى جذب عدد من الخطوط والخدمات الملاحية الجديدة، فانه تقرر مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن الحاويات من الساحل الشرقى الامريكى والمتجهة مباشرة الى جنوب وجنوب شرق آسيا حتى 31 ديسمبر القادم بعد ان كان مقررا انهاء العمل به فى 30 يونيو الجاري.

وفي صحيفة “الأخبار” وتحت عنوان “سحر نصر: خط ساخن لخدمة المستثمرين”، قالت الصحيفة إن د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت أنه تم إطلاق مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساء يوميا.

وتحت عنوان “مد فترة سداد الضريبة العقارية 15 يوما”، قالت الصحيفة إن الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أعلنت مد فترة سداد الضريبة العقارية لمدة 15 يوما حيث إنتهت فترة السداد أمس إلا أنه تقرر مد الفترة حتى نهاية الشهر الحالى إستجابة لطلب الممولين المتأخرين فى السداد.