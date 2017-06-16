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المصرف المتحد أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

المصرف المتحد أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية

2017-06-16 07:42:25
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.08
المصرف المتحد
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 أسبوع واحد
المصرف المتحد 18.08 18.15 18 ساعة
كريدى أجريكول 18.07 18.17 أسبوعين
بنك المشرق 18.07 18.17 أسبوع واحد
اتش اس بى سى HSBC 18.07 18.22 أسبوع واحد
بنك قناة السويس 18.07 18.17 أسبوع واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 أسبوعين
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهرين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 3 أيام
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك بلوم 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك العربى 18.05 18.15 شهرين
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 17 ساعة
بنك القاهرة 18.00 18.10 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 3 شهور
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 5 أيام
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
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