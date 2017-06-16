6 فوائد مذهلة لها الفيتامين السحري2017-06-16 05:35:18
يعتقد الكثير أن فوائد فيتامين E أو “هـ ” تقتصر على الشعر و البشرة، لكن الحقيقة أن هذا الفيتامين ضروري أيضاً للصحة بشكل عام، حيث يؤدي نقصه إلى العديد من المشاكل الصحية التي يعد بعضها خطيراً.
ويوصف فيتامين E أيضا كعلاج لعدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بالأطعمة، كونه أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في التغلب على نقص الفيتامينات بالجسم، حسب “العربية”.
كما يعد نقصه سبباً في العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تصبح مزمنة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، لذلك فاتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتويه يساعد في التخلص من المشكلات الصحية مثل إنسداد الشرايين، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري، ومشكلات الجهاز العصبي والضعف الجنسي لدى الرجال، وفيما يلي 6 فوائد مذهلة لفيتامين E، حسب “العربية”، عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:
1- حماية أغشية الخلايا
يعتبر فيتامين E من الفيتامينات الهامة حيث يقوم بحمايته من أمراض عديدة، كما أن قدرته على مقاومة عملية التأكسد تساعد في حل العديد من المشكلات الصحية، حيث يعمل على حماية أغشية الخلايا والحفاظ على صحة البشرة، والقلب، والأعصاب، والعضلات وخلايا الدم الحمراء.
2- خفض خطر الإصابة بالمشكلات الجلدية
يساعد تناول كمية مناسبة من الفيتامين في تأخير شيخوخة الخلايا ما يقلل خطر الإصابة بالمشكلات المتعلقة بتجاعيد البشرة، لذا ينصح بإضافة الأطعمة الغنية به لنظامك الغذائي وعدم الاكتفاء باستعمال الكريمات التي تحتوي عليه.
3- مقاومة مرض السرطان
يساعد فيتامين E في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويمنع تكوين “النتروزامين” وهو نوع من أشكال السرطان الذي يصيب المعدة، فضلاً عن دوره في تعزيز المناعة، كما أن تناول كمية مناسبة منه يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي.
4- تعزيز المناعة
يساعد فيتامين E في تحسين الجهاز المناعي، وبالتالي حماية الجهاز العصبي وشبكية العين، كما يقلل خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالقلب.
5- الوقاية من السكري
يساهم فيتامين E في علاج مرض السكري بل و الوقاية منه أيضاً عن طريق تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل الخضروات الورقية كالبروكلي، السبانخ، الهندباء الأخضر، الفواكه كالمانجو وبعض المكسرات مثل الفول السوداني والفستق، حيث يساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم بشكل فعال.
6- الوقاية من خطر النوبات القلبية
عندما يتراكم الكوليسترول الضار بالشرايين، فإنه يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وتناول زيت فيتاميتن E يساعد في تقليل الكوليسترول الضار ويمنع تأثيره السلبي على الشرايين.
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