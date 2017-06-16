بالفيديو.. بريطانية مذهولة من خلق المسلمين في حريق برج لندن2017-06-16 05:31:46
شوهت بعض الجماعات الإرهابية صورة الإسلام في الغرب والشرق، لكن في حريق برج لندن الأخير ظهرت أخلاق المسلمين الحقيقية فهم أول من لاحظ الحريق وأنقذوا الكثيرين من الهلاك، حيث كانوا مستيقظين لتناول السحور، استعداداً لصيام اليوم التالي.
امرأة بريطانية جلست في شوارع لندن مستنكرة اتهام المسلمين بالإرهاب، وقالت حسب “العربية”، “الإعلام يظهرهم وقتما يرتكبون الأخطاء فقط لكن لا يظهرهم حينما يظهرون الشجاعة ويساعدون الآخرين وهم أول من حمل أكياس الماء لإنقاذ الناس”.
وأضافت “لو لم يكن كل هؤلاء الشباب قادمين من المسجد لمات الكثير.. الكثير منهم”، من جهة أخرى، قال قائد شرطة لندن إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق البرج السكني، وأضاف أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 17 قتيلاً على الأقل، بحسب حصيلة جديدة للشرطة، وكانت هيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت سقوط عدد من القتلى في حريق برج جرينفيل.
والتهمت ألسنة النيران ليل الثلاثاء الأربعاء البرج السكني غرب لندن بالحريق الضخم الذي يحاول حوالي 200 إطفائي السيطرة عليه، كما ذكرت فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية.
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