هذا الشيء أخرجه من حقيبة السفر على الفور !2017-06-16 05:23:36
عندما تكون في السفر، فإن واحدة من الأمور التي تتحول إلى كوابيس ليل، إذا ما فقدت أحد الأمتعة، لكن المسألة لا تنتهي هنا، فهذه الحقيبة المفقودة قد تجرّ متاعب أخرى لو أنك وقعت في الخطأ.
من الأخطاء المهمة في هذا الإطار أن تترك داخل الحقيبة ما يدل على مسكنك أو مكان إقامتك، بدلاً عن ذلك هناك حلول أخرى، وسوف نتعرف على السبب، حسب “العربية”.
يقول الطيار السابق لسلاح الجو الملكي البريطاني جوناثان بريز” من الخطأ ما يدل على عنوانك بشكل مباشر أو حتى عنوان أصدقائك ترك داخل الأمتعة، على سبيل المثال “بيزنس كارد” يتضمن هذه المعلومات، فهذا يمكن أن يكون كارثياً.
وذات التحذير أطلقه ريتشارد كليف أوينز، الذي يعمل في مجال السفر الذي حذر من أن وجود بطاقة تعريفية أو هوية تتضمن عنوان منزلك، فإن ذلك يشير إلى أن منزلك الآن جاهز للسرقة، وهذا يساعد حتما اللصوص ويختصر عليهم الطريق.
ما هو الحل؟
هنا النصيحة التي توجه بأن أفضل حل هو أن تضع هاتفك الشخصي فقط أو هاتف العمل داخل ورقة بالحقيبة، حتى يتم الاتصال بجهة عملك إذا كان الشخص الذي عثر على الحقيبة جاد في إرجاعها لك.
بشكل عام لا تلجأ لوصف الأماكن أو العناوين المتعلقة بمكان سكنك، أو تترك ما يدل عليها داخل حقيبة السفر، فأهون عليك أن تفقد حقيبة من ضياع متعلقات منزل كامل.
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