المقادير:



أوراق جلاش

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

كيلو دجاج مفروم

1/4 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة

2 كوب سبانخ مطهوة

2 كوب جبن فيتا قطع

زبدة سائلة (للدهن)

ملح وفلفل

الطريقة:

- يُسخن الزيت على نار متوسطة، يُضاف البصل والثوم مع التقليب حتى يذبُل، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُضاف الدجاج، ويُطهى لمدة 10 دقائق، ويُتبل مع التقليب من حين لآخر حتى النضج.

- يُرفع بعيداً عن النار، ويُترك الخليط ليبرد قليلاً ثم يوضع في وعاء عميق، ويُضاف السبانخ وقطع جبن الفيتا، مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات.

- يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ويُدهن قالب فرن بقليل من الزبدة، ثم يُفرد الجلاش في القالب ويُدهن بقليل من الزبدة، تُكرر العملية للحصول على طبقة من 4 ورقات جلاش.

- يُوزع جزء من خليط الدجاج والسبانخ، ثم يتم عمل طبقة أخرى من 4 ورقات جلاش كما سبق، تُكرر العملية للحصول على 3 طبقات من أوراق الجلاش وخليط الدجاج.

- يُقطع الجلاش إلى مربعات أو مستطيلات (حسب الرغبة) ويُدهن السطح بقليل من الزبدة، يُخبز القالب في الفرن لحوالي 25 دقيقة أو حتى يُصبح ذهبيّ اللون، تُترك فطيرة الجلاش لتبرد قليلاً ثم تُقطع وتُقدم.