كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي روما الإيطالي، سيخضع للكشف الطبي بنادي ليفربول الإنجليزي يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لانتقاله رسميًا لصفوف العملاق الإنجليزي.

وذكرت مجلة The Firm التابعة لنادى ليفربول، أن اللاعب سيصل إلى “ميلوود” مركز تدريب نادى ليفربول الاثنين للخضوع للكشف الطبى، على أن يستكمل بعد ذلك إجراءات انتقاله إلى صفوف “الريدز”.

وتتحدث وسائل الإعلام الإنجليزية والإيطالية عن أن نادى ليفربول يسعى لضم محمد صلاح مقابل 40 مليون يورو، فيما يتمسك روما بالحصول على 45 مليون يورو.

ونجح الدولي المصري في تسجيل 19 هدفًا وصناعة 15 آخرين خلال 41 مباراة خاضها بقميص فريق العاصمة الإيطالية في الموسم المنصرم.