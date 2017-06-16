 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 05:09 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. الأهلي يلتقي سموحة في الدوري الممتاز
مباراة الاهلي وسموحة

اليوم.. الأهلي يلتقي سموحة في الدوري الممتاز

2017-06-16 04:54:45

يلتقى فريقا سموحة والأهلي، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحسم الأهلي لقب الدوري للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخة بتعادله في المباراة السابقة أمام مصر المقاصىة صاحب المركز الثاني بنتيجة 2/2.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3