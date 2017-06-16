ملياردير يطرح هذا السؤال الصعب على متابعيه!2017-06-16 04:53:43
سأل مؤسس شركة أمازون الملياردير جيف بيزوس متابعيه على تويتر لإلهامه أفكارا جديدة عن كيفية التبرع بجزء من ثروته.
وصرح بيزوس في تعليق على تويتر “أود أن أخصص جانبا كبيرا من نشاطي الخيري لمساعدة الناس في عالم الواقع- على المدى القصير- وأن يكون للحاجات العاجلة ويكون له تأثير دائم”.
وتابع “لو كان لديك اقتراح ما عليك سوى الرد على هذه التغريدة بفكرة .. وإذا كنت تعتقد أن هذا النهج خاطئ أود أن أعرف ذلك أيضا”.
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