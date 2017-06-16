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اليوم.. وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي للبنك الأسيوي
وزير المالية عمرو الجارحي

اليوم.. وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي للبنك الأسيوي

2017-06-16 04:51:46

يشارك وزير المالية عمرو الجارحي،اليوم، في فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يعقد في مدينة جيجو بكوريا الجنوبية.

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