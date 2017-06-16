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الداخلية: سنواجه بحزم أي تظاهرات أو تجمعات خارجة عن القانون
وزارة الداخلية

الداخلية: سنواجه بحزم أي تظاهرات أو تجمعات خارجة عن القانون

2017-06-16 04:49:58
كتب - متابعات

ذكرت قناة “إكسترا نيوز”، في خبر عاجل لها اليوم الجمعة، أن مصدر أمني صرح بأن الداخلية ستواجه بحزم أي تظاهرات أو تجمعات للجماعات الإرهابية أو أي خروج عن القانون.

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