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تفاصيل الاعتداء على أمين شرطة في عزبة أبو خربوش ببنها
سعيد حساسين

تفاصيل الاعتداء على أمين شرطة في عزبة أبو خربوش ببنها

2017-06-16 04:48:04
كتب - متابعات

أكد شعبان أحمد عبدالفتاح، شقيق أمين الشرطة الذي تم الاعتداء عليه في عزبة أبو خربوش في مركز بنها بمحافظة القليوبية، أن بعض المواطنين اقتحموا منزل شقيقه بسبب مشاجرة، وقاموا بتكسير مقتنياتهم، وسرقوا 50 ألف جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة” الفضائية، إنهم “دمروا المنزل، وقلعوا زرع خاص بهم، وصدر قرارا من وكيل النائب العام بأن تقوم المباحث بالمعاينة، ولكنها لم تفعل ذلك”.

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