قال بركات قار المحلل السياسي التركي إن النظام التركي يجر الدولة إلى حافة هاوية كبيرة جدًا قد تصل إلى حرب داخلية، لافتًا إلى أن الحكومة التركية ماضية في سياسة القمع والاعتقالات التعسفية بحق المعارضة.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد الإخبارية أن الحكم في تركيا قائم على حالة الطوارئ وهو أحد مخاوف المجتمع الدولي وهو لا يسمح لأي شخص بالتعبير عن رأيه، موضحًا أن السلطة التركية منعت التظاهر والمؤتمرات الصحفية، والشرطة تقوم بمحاصرتها والتدخل فيها وهي أبسط الحقوق.