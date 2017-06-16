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حساسين لهيفاء وهبي: مسلسلك فاشل
هيفاء وهبي

حساسين لهيفاء وهبي: مسلسلك فاشل

2017-06-16 04:00:21
كتب - متابعات

هاجم الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب مسلسلها “الحرباية” الذي تقوم ببطولته، ويُعرض في السباق الرمضاني الحالي.

وأضاف في برنامجه “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة” الفضائية، “مسلسلك فاشل، ولا هو علشان عملتي مسلسل في مصر يبقى كله انتباه”.

وتابع “الناس مش لاقيه تاكل يا هيفاء هانم، ونفسنا نشوفك بتعملي حاجة لله”.

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