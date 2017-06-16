أكدت قناة eXtra news إن جاسر الجاسر، مدير قناة الإخبارية السعودية، قال إن الدولة المصرية عانت من الإعلام القطري الذي حاول تشويهها أمام العالم بكل الصور وذلك عن طريق فضائية الجزيرة وعن طريق نشر أخبار كاذبة في محاولة لهدم الدولة وتشويه صورتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج.