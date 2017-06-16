قال كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لمنظمة الطيران المدني إنها لم تفرض أي قيود على شركات الطيران الأجنبية عدا الشركات القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد مكون من وزراء النقل السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان، والبحريني محمد أحمد كمال ورئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي سيف السويدي ورئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية هاني العدوي إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو ) بمدينة مونتريال بكندا الخميس.

وقابل الوفد برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، عدد من المسؤولين في المنظمة وقاموا بشرح الإجراءات كافة التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول.