حكمت محكمة أميركية بالسجن على مرشح سابق للكونجرس عن ولاية تنيسي لما يقرب من 20 عاما لاتهامه بالتخطيط لحرق مسجد ومدرسة ومطعم في نيويورك.

وصدر الحكم على روبرت دوغارت (65 عاما) بمحكمة تشاتانوغا الجزئية حيث أدين في فبراير شباط بمحاولة تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات حرق وبانتهاك حقوق مدنية.

وقبض مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على دوغارت في أبريل نيسان 2015 بعد أن قال في اتصالات هاتفية مرصودة إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى إسلامبيرغ، وهي بلدة ريفية تعيش بها جالية مسلمة صغيرة في هانكوك بولاية نيويورك وتقع على مسافة 209 كيلومترات شمال غربي مدينة نيويورك.