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تفاصيل جديدة عن تورط الأسرة الحاكمة القطرية في دعم الإرهاب
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

تفاصيل جديدة عن تورط الأسرة الحاكمة القطرية في دعم الإرهاب

2017-06-16 03:50:31
كتب - متابعات

أعلن مارك كميث، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، معلومات جديدة تكشف تورط العائلة الحاكمة في قطر في عمليات تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، تحت عباءة الجمعيات الخيرية.
وقال المسئول العسكري الأمريكي، في مداخلة على شاشة “سكاي نيوز” الإخبارية، إن لدى الإدارة الأمريكية أدلة قوية وراء تورط النظام القطري في تمويل الإرهاب، مضيفا أن الدوحة لديها خياران: أن تقف وراء تلك الجمعيات ودعمها، أو أن تتخذ القرار الحكيم وتوقف تمويل الإرهاب.

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