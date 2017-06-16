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معلومات لا تعرفها عن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا
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معلومات لا تعرفها عن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا

2017-06-16 03:38:53
كتب - متابعات

أشاد أندرياس هيرجنروتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالعلاقات التجارية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى أنها تسير في طريق إيجابي، فضلا على أن مصر تعد شريكا أساسيا في الصناعات الهامة مع ألمانيا.
وأضاف في حواره ببرنامج “لقاء خاص”، المذاع على عشاشة “إكسترا نيوز”، أمس الخميس، أن هناك زيادة 50% من حجم الصادرات الألمانية لمصر، فضلا على أن حجم الصادرات المصرية لألمانيا بلغ مليار يورو، مؤكدًا أن ألمانيا تعمل على الترويج للصادرات الألمانية بشكل جيد.

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