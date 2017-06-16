أشاد أندرياس هيرجنروتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالعلاقات التجارية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى أنها تسير في طريق إيجابي، فضلا على أن مصر تعد شريكا أساسيا في الصناعات الهامة مع ألمانيا.

وأضاف في حواره ببرنامج “لقاء خاص”، المذاع على عشاشة “إكسترا نيوز”، أمس الخميس، أن هناك زيادة 50% من حجم الصادرات الألمانية لمصر، فضلا على أن حجم الصادرات المصرية لألمانيا بلغ مليار يورو، مؤكدًا أن ألمانيا تعمل على الترويج للصادرات الألمانية بشكل جيد.