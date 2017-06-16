 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 03:31 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
البيت الأبيض يستعين بمستشار قانوني من خارجه لاستجواب روسيا
البيت الأبيض يستعد لاستقبال ترامب

البيت الأبيض يستعين بمستشار قانوني من خارجه لاستجواب روسيا

2017-06-16 03:21:50
كتب - وكالات

أمر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بتكليف مستشارا قانونيا من خارج البيت الأبيض بالمساعدة في الاستجوابات المتعلقة بتدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الأميركية واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابية.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مكتب بنس إنه استعان بريتشارد كولن مدعي فرجينيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3