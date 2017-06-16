أكد الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، أن التعامل مع مخالف العقيدة له ضوابط في الإسلام، لافتًا إلى أن الأصل في الجهاد الرد على العدوان ضد المسلمين، والدفاع عن الأمة واجب على كل مسلم.

وقال في حواره ببرنامج “الإنسانية قبل التدين”، المذاع على شاشة “CBC”، إن الجهاد قوة لنصرة المظلوم، ومن لا يملك تلك القوة تنتهك إنسانيته، مؤكدًا أن “التطرف” يرتكب هذه الأيام باسم “الجهاد” والإسلام منه براء.

ولفت إلى أن الإسلام وضع ضوابط ينبغي مراعاتها أثناء الجهاد، باجتناب ذبح المواشي إلا لغرض الطعام وعدم قطع النخيل أو الإضرار بالأرض، كما جاء عن حديث ابن عباس أنه قال: “ولا تعتدوا على النساء والشيخ الكبير ومن ألقى السلم فإن فعلتم فقد اعتديتم”.