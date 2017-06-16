 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 03:31 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
الحبيب علي الجفري: هذا الأصل في الجهاد
الحبيب علي الجفري

الحبيب علي الجفري: هذا الأصل في الجهاد

2017-06-16 03:14:58
كتب - متابعات

أكد الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، أن التعامل مع مخالف العقيدة له ضوابط في الإسلام، لافتًا إلى أن الأصل في الجهاد الرد على العدوان ضد المسلمين، والدفاع عن الأمة واجب على كل مسلم.

وقال في حواره ببرنامج “الإنسانية قبل التدين”، المذاع على شاشة “CBC”، إن الجهاد قوة لنصرة المظلوم، ومن لا يملك تلك القوة تنتهك إنسانيته، مؤكدًا أن “التطرف” يرتكب هذه الأيام باسم “الجهاد” والإسلام منه براء.

ولفت إلى أن الإسلام وضع ضوابط ينبغي مراعاتها أثناء الجهاد، باجتناب ذبح المواشي إلا لغرض الطعام وعدم قطع النخيل أو الإضرار بالأرض، كما جاء عن حديث ابن عباس أنه قال: “ولا تعتدوا على النساء والشيخ الكبير ومن ألقى السلم فإن فعلتم فقد اعتديتم”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3