وجهت روسيا اتهامات إلى الولايات المتحدة بنشر صواريخ تستهدف الجيش السوري في التنف بجنوب سوريا.

وأكدت الولايات المتحدة أنها نشرت تلك الصواريخ من دون أن تحدد الهدف من خطوتها هذه.

وقال مسؤول دفاعي أميركي الخميس لوكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة نشرت بطاريات “هيمارس” المتطورة في جنوب سوريا قرب التنف حيث ينتشر جنود أميركيون لتدريب مجموعات محلية سورية تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وامتنع المسؤول الأميركي عن الخوض في تفاصيل عدد تلك البطاريات أو الهدف من نشرها.