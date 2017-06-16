عودة عدد من المواقع المحجوبة في مصر للعمل

عادت عدد من المواقع الإلكترونية التي تم حجبها منذ أيام داخل مصر للعمل بشكل طبيعي، صباح اليوم الجمعة، والتي كانت من ضمنها شبكة الإعلام العربية “محيط”.

ولم يتسنى حتى الآن معرفة أسباب الحجب أو العودة إلى العمل.