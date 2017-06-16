 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 03:38 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
عودة عدد من المواقع المحجوبة في مصر للعمل

عودة عدد من المواقع المحجوبة في مصر للعمل

2017-06-16 02:35:19

عادت عدد من المواقع الإلكترونية التي تم حجبها منذ أيام داخل مصر للعمل بشكل طبيعي، صباح اليوم الجمعة، والتي كانت من ضمنها شبكة الإعلام العربية “محيط”.

ولم يتسنى حتى الآن معرفة أسباب الحجب أو العودة إلى العمل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3