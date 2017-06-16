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الجمعة 16 يونيو 2017 02:06 صباحاً
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إغلاق محطة مترو السادات اليوم لدواع أمنية
محطة السادات ـ مترو الانفاق

إغلاق محطة مترو السادات اليوم لدواع أمنية

2017-06-16 02:06:28

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو غلق محطة أنور السادات أمام الجمهور اليوم الجمعة، وعدم توقف القطارات بها ، وذلك لدواعى امنية .

وأضاف عبد الهادي  أنه سيتم إعادة تشغيل المحطة فور موافقة الجهات الأمنية.

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