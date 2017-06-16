أعرب خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على أسوان مساء /الخميس/ بهدف دون رد في الجولة 31 للدوري الممتاز، وقال حققا فوزا فى غاية الأهمية سيعطينا دفعه لنستمر فى المسيرة الناجحة.

وأضاف جلال في تصريح عقب المباراة لموقع ناديه الزمالك أضاع أكثر من فرصة فى الشوط الأول وكان من الممكن أن تكلفه الكثير لكن اللاعبين أصروا على القتال حتى تحقق الفوز.

وأكد جلال أن الفوز الذي حققه المارد الأبيض على أسوان سيمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة فى دوري أبطال إفريقيا، والمقررة الأسبوع المقبل.

من جانبه قال علاء عبد الغني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفوز الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف،يؤكد أن الفريق هدفه دائما هو تحقق الانتصارات في بطولة الدوري، مشيرا إلى أن الفريق يتمسك بالأمل في إعادة مباراة مصر المقاصة.

وأضاف عبد الغني فى تصريح لموقع النادي أن الفوز في مباراة الإعادة أمام المقاصة سيعيد الفريق لحسابات المركز الثاني، موضحا أن الجهاز الفني اطمأن اليوم على بعض اللاعبين في مقدمتهم محمد مسعد مهاجم الفريق، بعد غياب طوال الموسم.

وأكد عبد الغني، أن إيناسيو يثق تماما في قدرات محمد مسعد، وأعطاه الفرصة في مباراة اليوم، موجها الشكر لأحمد توفيق بعد المستوى الذي ظهر به في مباراة أسوان بعد غياب كبير عن المباريات.