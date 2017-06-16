"القحطاني" يكشف تفاصيل خطة قطر لاغتيال الملك عبد الله2017-06-16 01:49:11
كشف المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشئون الإعلامية، سعود القحطاني، عن تفاصيل خطة اغتيال العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهي المؤامرة التي دبرها الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وبحسب القحطاني، بدأت أحداث القصة عام 2003 خلال مؤتمر القمة العربية الذي أقيم في شرم الشيخ بمصر، عندما تطاول معمر القذافي على المملكة العربية السعودية والملك فهد فرد عليه الأمير عبد الله، ولي العهد آنذاك، بشدة، حيث أوضح برده القاسي تاريخ القذافي ودور الغرب بإيصاله للحكم، وقال كلمته التاريخية: “انت من جابك للحكم”، نقلًا عن الموقع الإلكتروني لقناة “العربية”.
وأضاف القحطاني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “جن جنون القذافي وتواصل مع المنشقين السعوديين وخاصة المقيمين بلندن فلم يتفاعلوا معه لاتفاقهم مع أمير قطر حمد بن خليفة بالعمل لصالحه”، مشيرًا إلى أن القذافي طلب منه مساعدته في الانتقام من الأمير عبد الله وأبدى حمد استعداده لذلك فاتفقا على عقد اجتماع بين مخابرات الدولتين بالدوحة. وأن ممثل القذافي في الاجتماع العقيد محمد إسماعيل ا أكد للقطريين أن أي تعاون لا يهدف إلى اغتيال الأمير عبد الله مرفوض تماما.
وأشار المستشار بالديوان الملكي إلى أن “حمد بن خليفة أصدر أوامره لمنشقي لندن بالعمل على تنفيذ كل الأوامر التي تصلهم من العقيد الليبي محمد إسماعيل”، لافتًا إلى أن المنشقين أبديا سعادتهما بتنفيذ المخطط، وأكد سعد الفقيه أن الاغتيال قابل للتنفيذ وأنه بمجرد حدوثه سينهار النظام على يد من يسميهم بالجهاديين”.
وأشار إلى أن قناة الجزيرة كانت حينها تعمل على تنفيذ الخطة التي وضعها سعد واعتمدها حمد والتي تتلخص بالدعاية لما أسموه بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وأردف القحطاني: “نجحت الخطة بنظرهم بعد قرار إخراج القاعدة الأميركية من الخرج الذي أحالوه للضغط الهائل للشعار الذي روجوه (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)”.
وأضاف: “كان سعد آنذاك الحصان الرابح الذي يراهن عليه حمد وخاصة بعد أن لمس تحقق جزء كبير من استراتيجيته بهز شرعية النظام السعودي كما يزعم، حيث إن تفجيرات الرياض وخروج القاعدة الأميركية من السعودية لقطر كانت ورقة سعد الرابحة التي أقنع بها حمد بأنه الأجدر بتنفيذ طلب القذافي الخطير”.
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