تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم “كلنا مع السيسى ضد الخونة”، حيث تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا “الترند” بآلاف التغريدات.

وأكدوا خلاله دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الخونة داخل وخارج البلاد حتى نهضة مصر.

وجاءت تغريدات المدونين، متنوعة حيث قالت عفاف عبد الوهاب: “السيسى ماخافش من حلف الناتو لما تكتل كله ضدنا، ولا خاف من تحالف عربى خليجى ومليارات متلتل بتتصرف، هو بيخاف من ربنا”، وقال هانى سلامة: “لو كان عايز يبيع كان باع من زمان، بيتعامل بشرف فى زمن عز عليه الشرف، كل همه بلده تقوم وتقف، رجل فى زمن الخيانة”.