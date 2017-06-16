نظمت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 38 رحلة جوية إلى جدة، والمدينة المنورة، لنقل 8 ألاف معتمر إلى الأراضى المقدسة، لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوى، أن شركة مصر للطيران، تسيير 15 رحلة إلى جدة، والمدينة المنورة، بينما تقوم باقى شركات الطيران، بالإضافة إلى الخطوط السعودية، بتسيير باقى الرحلات، وذلك لنقل 8 ألاف معتمر إلى الأراضى المقدسة.

من جانبها، قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى الأراضى المقدسة لنقل المعتمرين لأداء العمرة، شهدت انتظاما تاما فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بالمطار، وفقا لجدول التشغيل المقرر لها دون تسجيل تأخيرات أو إلغاءات