 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 02:06 صباحاً
روابط سريعة
ليال عبود: الصدر يختلف عن الثدي
ليال عبود

ليال عبود: الصدر يختلف عن الثدي

2017-06-16 01:19:08
كتب - متابعات

أكدت المطربة ليال عبود، أنها لم تدخل تحدي الصدر بسبب أن الأضواء اختفت عنها مثلما يقال، لافتة إلى أنها كتبت تساؤل قائلة: “هل يوجد أكبر من هذا الصدر؟”

وقالت في حوارها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الخميس، أن الصدر يختلف عن الثدي وما كنت تقصد به رحابة الصدر، لكن بعص الصحفيين سطحين، والموضوع تحول من رحابة الصدر إلى تحدي الصدر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3