أكدت المطربة ليال عبود، أنها لم تدخل تحدي الصدر بسبب أن الأضواء اختفت عنها مثلما يقال، لافتة إلى أنها كتبت تساؤل قائلة: “هل يوجد أكبر من هذا الصدر؟”

وقالت في حوارها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الخميس، أن الصدر يختلف عن الثدي وما كنت تقصد به رحابة الصدر، لكن بعص الصحفيين سطحين، والموضوع تحول من رحابة الصدر إلى تحدي الصدر.