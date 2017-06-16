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مصرع وإصابة 12 فى حادث تصادم على طريق العريش القنطرة
انقلاب سيارة ـ حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 12 فى حادث تصادم على طريق العريش القنطرة

2017-06-16 00:54:35

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين خلال حادث تصادم بين سارة أجرة “ميكروباص” وأخرى ملاكي على طريق العريش القنطرة .
وقال وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء الدكتور عربي محمد أنه تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى العريش العام ، وكان بينهم حالتي وفاة قبل وصولهما إلى المستشفى وحالة أخرى توفيت فى المستشفى أثناء محاولة إسعافها وعمل اللازم لها إلى جانب 4 حالات إصابة تم حجزها فى قسمي الجراحة العامة والعظام ، وحالاتهم ما بين متوسطة وخفيفة وجارى علاجها .. وهناك 5 حالات خرجت بعد تحسن حالاتها الصحية .

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