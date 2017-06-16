فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على نظيره النصر للتعدين بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على استاد أسوان في إطار الجولة الـ 31 بالدوري الممتاز.

أحرز هدف طنطا والمباراة الوحيد جوزيف بيساه في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز رفع طنطا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ14 واقترب من النجاة من معركة الهبوط فيما توقف رصيد النصر للتعدين عند 23 نقطة في المركز الـ 17.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت في نفس الجولة تعادل فريق الشرقية مع نظيره طلائع الجيش سلبيا خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، على استاد بنها.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 41 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الشرقية إلى 22 نقطة في المركز الأخير