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نبيلة مكرم للشباب: "قبل ما تهاجر فكر وشاور"
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

نبيلة مكرم للشباب: "قبل ما تهاجر فكر وشاور"

2017-06-16 01:02:35
كتب - متابعات

أبدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بقرار محافظ البنك المركزى بفتح التحويلات للصريين فى الخارج، متحدثة عن استراتيجية الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلة: “قبل ما تسافر فكر وشاور”.

وأوضحت في مأدبة السحور التى تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج للكشف عن خطة الوزارة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهودها، وقالت نبيلة مكرم: “نحاول إشراك المواطن فى الخارج فى الفعاليات الموجودة بالدولة، لربطه بوطنه، وإحنا جزء من كل حاجة”.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إلى أن هناك اهتمام الوزارة بأبناء الجيلين الثانى والثالث، مؤكدة أنهم سفراء مصر فى الخارج، وأن الوزارة ستنظم زيارة للبرلمان لأبناء الجيل الثانى والثالث من نيويورك فى يوليو المقبل.

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