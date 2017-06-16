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حارس ميلان يرفض تجديد عقده بسبب ضعف المقابل المادي
جانلويجي دوناروما

حارس ميلان يرفض تجديد عقده بسبب ضعف المقابل المادي

2017-06-16 00:47:51

أكد حارس مرمى اي سي ميلان والمنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما (18 عاما) رفضه لتجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي في يونيو من العام المقبل.

وقال العضو المنتدب بالنادي ماركو فاسوني ، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء الخميس: “أن دوناروما من أفضل الحراس الموهوبين في القارة العجوز، رفض عرض النادي بتجديد عقده مقابل 4 ملايين يورو في السنة بالإضافة إلى الحصول على مليون يورو كمتغيرات ولكننا سنواصل المفاوضات معه ونأمل أن يكون أحد الأعمدة التي نبني عليها مستقبل نادينا”.

يذكر أن لوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تمنح اللاعبين الحق في التفاوض مع أندية أخرى للانتقال إليها في يناير من نفس العام الذي تنتهي فيه عقودهم.

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