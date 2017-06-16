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تيريزا ماي: ينبغي على قطر تحقيق تقدمًا في مكافحة الإرهاب
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا‎

تيريزا ماي: ينبغي على قطر تحقيق تقدمًا في مكافحة الإرهاب

2017-06-16 00:42:28
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه ينبغي على قطر أن تحقق تقدما في مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة.

كما طالبت، السعودية بتهدئة الوضع مع قطر، موضحةً أنها تحدثت اليوم الخميس، مع قادة السعودية والبحرين عن أهمية تهدئة الوضع.

وذكرت وكالة واس السعودية أن تيريزا ماي أجرت اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقدم خادم الحرمين الشريفين تعازيه في ضحايا الحريق الذي شب بأحد المباني في المدينة البريطانية لندن، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة لتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة من البلدين لمكافحة التطرّف والإرهاب.

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