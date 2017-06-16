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الإسماعيلي يضرب "الداخلية" بثلاثية نظيفة بالدوري
الاسماعيلي

الإسماعيلي يضرب "الداخلية" بثلاثية نظيفة بالدوري

2017-06-16 00:31:44

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على ضيفه الداخلية بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على ملعب الإسماعيلية في إطار الجولة الـ31 بالدوري الممتاز.

وحملت ثلاثية الإسماعيلي أمضاء كل من كريم بامبو في الدقيقة 53 ، ووجيه عبد الحكيم في الدقيقة 65، ودييجو كالديرون في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الداخلية عند 24 نقطة في المركز الـ 16.

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