وزير العدل يضيف 8 محكمين قانونيين لقائمة التحكيم الدولى منهم رئيس البرلمان2017-06-16 00:30:31
أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا بإضافة 8 أسماء جديدة لقائمة المحكمين القانونيين، المعتمدة فى 21 فبراير الماضى، وهم الدكتور على عبد العال سيد أحمد رئيس مجلس النواب الحالى، والمستشار مجدى محمود طه أبو العلا أقدم نواب رئيس محكمة النقض، ومن بين الثلاثة المرشحين الذين اختارهم المجلس الأعلى للقضاء لرئاسة محكمة النقض.
كما تضمنت الإضافة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، والمستشار أحمد أمين حسان محمد، والمستشار شريف محمد كمال محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ومنتدب لرئاسة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، ومحمد محمد بدران أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة وصاحب مكتب تحكيم دولى، وحسام أمين على الديب المحامى وعضو المحكمة الجنائية الدولية.
كما تضمن قرار وزير العدل بتعديل الاسم الوارد برقم 53 بقوائم المحكمين من المستشار عبد العليم أمين عبد العليم رضوان، إلى المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم رضوان.
وجاءت اختيارات وزير العدل للمحكمين القانونيين الدوليين، إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم بالمواد المدنية والتجارية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القرار قرار وزير العدل رقم 5070 لسنة 2017 باعتماد الاضافة على القرار السابق رقم 1263 لسنة 2017 والذى كان يتضمن اعتماد اختيار 173 عضواً، بواقع 120 محكماً قانونياً، من بينهم مستشارون وأساتذة قانون دستورى وأساتذة قانون دولى ومسئولون سابقون، بالإضافة إلى 19 محكماً تجارياً، و34 محكماً هندسياً.
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