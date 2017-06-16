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هالة السعيد: هذا ما يعنيه معدل النمو
هالة السعيد وزيرة التخطيط

هالة السعيد: هذا ما يعنيه معدل النمو

2017-06-16 00:39:21
كتب - متابعات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه في الربع الأخير من هذا العام شهد معدلات إيجابية في كل القطاعات ولأول مرة يكون معدل النمو يرتفع ليصل إلى 4.3% في مقابل 3.6% في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “أخبار أون”، المذاع على شاشة “ON LIVE”، أمس الخميس، إن معدل النمو هو أداة لقياس تحسن حياة المواطن وحصوله علي خدمات أفضل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف لإيجاد برامج حماية علي المدي الطويل.

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