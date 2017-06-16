أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس أحد المطاعم الشهيرة في مقديشيو وأسفر عن مصرع 31 شخصا.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية، أن البعثة الأمريكية في الصومال وصفت هذا الهجوم بأنه هجوم ” بربرى “.

وكانت حركة ” الشباب ” المتمردة في الصومال قد أعلنت مسئوليتها عن هذا الهجوم.