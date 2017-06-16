 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 12:29 صباحاً
روابط سريعة
واشنطن تدين الهجوم على مطعم بمقديشيو وتصفه بـ"البربري"
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

واشنطن تدين الهجوم على مطعم بمقديشيو وتصفه بـ"البربري"

2017-06-16 00:28:29
أ ش أ

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس أحد المطاعم الشهيرة في مقديشيو وأسفر عن مصرع 31 شخصا.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية، أن البعثة الأمريكية في الصومال وصفت هذا الهجوم بأنه هجوم ” بربرى “.

وكانت حركة ” الشباب ” المتمردة في الصومال قد أعلنت مسئوليتها عن هذا الهجوم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3