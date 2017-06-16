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قرار جمهوري بتعيين عضوين في هيئة كبار العلماء بالأزهر
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين عضوين في هيئة كبار العلماء بالأزهر

2017-06-16 00:17:22
كتب - متابعات

أعلن الأزهر الشريف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  أصدر القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2017، بتعيين حمدي صبح طه داوود، أستاذ متفرغ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، و جلال الدين اسماعيل عجوة، أستاذ متفرغ بقسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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