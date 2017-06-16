"دبي للقرآن" تمنح الملك سلمان جائزة "شخصية العام الإسلامية"2017-06-16 00:34:04
اختارت لجنة التحكيم في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لجائزة “شخصية العام الإسلامية” في الدورة الحادية والعشرين للجائزة.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الجائزة في مقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي مساء اليوم حيث سلم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جائزة خادم الحرمين الشريفين إلى ممثله في الاحتفال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.
وأشاد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي في كلمة له في المناسبة بسمعة وانتشار جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والدعم الذي يوليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للجائزة واستمراريتها وانتشارها في أوساط الشباب المسلم في أرجاء المعمورة بشكل أوسع وتشجيعهم على حفظ وتلاوة وفهم آيات الذكر الحكيم.
أشار الوزير السعودي إلى الخدمات الجليلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للإسلام والمسلمين منذ نعومة أظفاره ما استحق هذه الجائزة بجدارة شاكرا لجنة التحكيم على اختيار خادم الحرمين الشريفين الشخصية الإسلامية لهذا العام، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
وقد بارك الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بجائزة شخصية العام الإسلامية معتبرا هذا الفوز مستحق ويأتي تقديرا من الجائزة وإدارتها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على جهوده الإنسانية والإسلامية وخدماته ورعايته لكل الأعمال الخيرية والإسلامية التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين ورفع راية ديننا الحنيف على المستوى العالمي من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية التي يأمر بتنفيذها في العديد من أقطار العالم ولا يهدف منها إلا مرضاة الله تعالى وتعزيز سمعة الإسلام والمسلمين في العالم.
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