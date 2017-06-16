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الشرطة الأمريكية تفحص عبوة مشبوهة في قناة فوكس
رجال الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تفحص عبوة مشبوهة في قناة فوكس

2017-06-16 00:23:17

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو يرصد لحظة فحص الشرطة الأمريكية عبوة مشبوهة عثر عليها داخل مقر قناة «فوكس 5» المحلية.

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