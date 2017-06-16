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رئيس الحكومة التونسية يقوم بزيارة إلى المغرب لبحث سبل التعاون المشترك الاحد المقبل
يوسف الشاهد

رئيس الحكومة التونسية يقوم بزيارة إلى المغرب لبحث سبل التعاون المشترك الاحد المقبل

2017-06-16 00:09:08
محيط: أ. ش. أ

يقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بزيارة الي المغرب الأحد المقبل ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية المغربية.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم ، ان الرئيس التونسي التقى اليوم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث تناول اللقاء تحسن المؤشرات الأمنية والاقتصادية والثقة المتجددة الممنوحة من طرف المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الصعوبات الراهنة واسترجاعه لعافيته وقدرته على خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.

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