

لقي طفلان مصرعهما مساء اليوم الخميس، في حريق كبير نشب في وحدة سكنية بحي الأربعين بالسويس، وتم نقل جثماني الطفلين لمشرحة السويس.

وكان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بنشوب حريق سكنية بمنقطة البديوي بحي الأربعين.

ودفع الدفاع المدني في السويس بسيارتي إطفاء، تمكنا من السيطرة على الحريق إلا أن الطفلين لقيا مصرعهما نتيجة استنشاق كمية كبيرة من الدخان.