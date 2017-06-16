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"شيكابالا" يقود الزمالك للفوز على أسوان في الدوري
محمود عبد الرزاق - شيكابالا - شيكا

"شيكابالا" يقود الزمالك للفوز على أسوان في الدوري

2017-06-16 00:03:15

قاد محمود عبد الرازق “شيكابالا” نادي الزمالك للفوز علي اسوان بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت علي ملعب بتروسبورت مساء الخميس في الجولة 33 من الدوري الممتاز.

أحرز “شيكابالا” هدف الفريق الأبيض الوحيد في الدقيقة 89 قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة.

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