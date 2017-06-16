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داعية سلفي يخالف الإفتاء في قيمة زكاة عيد الفطر
الزكاة زكاة صدقة

داعية سلفي يخالف الإفتاء في قيمة زكاة عيد الفطر

2017-06-16 00:10:13
كتب - متابعات

أكد الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفي أن زكاة الفطر هذا العام 20 جنيها عن كل فرد وليس كما حددتها دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام ١٤٣٨ هجريًا بما لا يقل عن ١٢ جنيهًا عن كل فرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انفراد على شاشة العاصمة أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مال ولكن يجب إخراجها طعام.

وتابع أن الثلاث أئمة اتفقوا على ذلك وهو الرأي الصحيح لإخراج زكاة الفطر، ولايجوز إخراجها من الآن، ويجب إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط.

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