أكد الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفي أن زكاة الفطر هذا العام 20 جنيها عن كل فرد وليس كما حددتها دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام ١٤٣٨ هجريًا بما لا يقل عن ١٢ جنيهًا عن كل فرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انفراد على شاشة العاصمة أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مال ولكن يجب إخراجها طعام.

وتابع أن الثلاث أئمة اتفقوا على ذلك وهو الرأي الصحيح لإخراج زكاة الفطر، ولايجوز إخراجها من الآن، ويجب إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط.