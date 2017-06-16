رفض رئيس الوزراء الروماني سورين جريندنو اليوم الخميس الاستقالة من منصبه.

وذكر راديو “صوت أمريكا” فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن الرئيس الروماني كلاوس أيونيس أعلن أنه لن يرشح شخصا أخرا لرئاسة الحكومة إلا بعد استقالة جريندنو أو سحب البرلمان الثقة منه.

وطالب الرئيس الروماني الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومة بسرعة البحث عن حل لهذه الأزمة السياسية الجديدة، مؤكدا أن الأحزاب تتحمل المسئولية عنها.

وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعى الحاكم قد سحب أمس الأربعاءالثقة من رئيس الوزراء بعد اجتماع عاصف دام أكثر من 5 ساعات نظرا لعدم التزامه بتنفيذ برنامج الحكومة الائتلافية.