"أبو ريدة" يخرج من المستشفى بعد جراحة عاجلة

غادر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية على الحالب ما أدى إلى تدخل جراحي سريع وإجراء عملية جراحية مساء الخميس.

وغاب أبو ريدة عن حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين والذي أقيم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وأكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن رئيس مجلس الجبلاية، أجرى عملية جراحية صباحا لذلك لم يستطع الحضور لحفل الإفطار وتقدم باعتذار عن عدم التواجد.