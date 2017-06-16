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حدث فى مثل هذا اليوم 16 يونيو .. بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر
الاحتلال الفرنسي للجزائر

حدث فى مثل هذا اليوم 16 يونيو .. بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر

2017-06-16 14:17:32

1830 - بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1888 - توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت (جرامفون).

1918 - الكونغرس الأمريكي يعتمد قانون جديد ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية.

1922 - هينري بيرلاينر يعرض نموذج بدائي لمروحية للبحرية الأمريكية.

1940 - الجنرال الفرنسي فيليب بيتان يتولى رئاسة وزراء الدولة الفرنسية الموالية للاحتلال النازي، وقد واجهه الجنرال شارل ديغول بإنشاء حكومة فرنسا الحرة في الخارج بمساندة الحلفاء.

1949 - الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن رحلات كل ساعة بين باريس ولندن.

1952 - 17-16 - طائرات القوات الجوية السوفيتية ميج 15 تسقط طائرة سي-47 داكوتا تابعة لسلاح الجو الملكي السويدي خلال مهمة جمع معلومات استخباراتية فوق بحر البلطيق، والطائرة بيه بي واي كاتالاين التي ذهبت لتبحث عن ناجيين.

1959 - مقاتلة ميكويان جيروفيتش ميج-17 تابعة لكوريا الشمالية تهاجم طائرة البحرية الأمريكية بيه4إم ميركاتور فوق ساحل كوريا. الطائرة الأمريكية تعود لليابان سالمه.

1976 - شرطة جنوب أفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظمها الطلبة السود لمناهضه سياسة التميز العنصري (أبارتهايد) وقتلو 566 طفلاً.

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