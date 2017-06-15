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غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات
انقطاع الكهرباء

غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات

2017-06-15 23:57:46

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى، غدا الجمعة، عن منطقة الموظفين ومحطة الصرف الصحى ونادى الغردقة الرياضى، والمجلس المحلى والمنطقة المحيطة، لصيانة المحولات.

وأكد مركز العمليات فى بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الصفوة، بدءًا من الساعة 9 صباحا حتى الـ2 ظهرًا لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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