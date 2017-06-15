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غدا.. وزير الأوقاف خطيبا لصلاة الجمعة بالمنوفية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

غدا.. وزير الأوقاف خطيبا لصلاة الجمعة بالمنوفية

2017-06-15 23:53:17

أعلنت إذاعة القرآن الكريم المصرية، أن الإذاعة الخارجية لصلاة الجمعة غدًا ستكون على موجة إذاعة القرآن من مسجد السادة الأربعين بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الإذاعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني سيؤم المصلين، وخطيب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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